Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько будут платить казахстанским призерам Олимпиады в Париже

Опубликовано:

Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже. Фото: David Ramos/Getty Images

В Казахстане предусмотрено вознаграждение спортсменам и тренерам за достижения на Олимпиаде. Суммы выплат варьируются от 3 тыс. до 250 тыс. долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

С сегодняшнего дня начинаются летние Олимпийские игры в Париже, на которых будут бороться за медали и казахстанские спортсмены. В Казахстане предусмотрена щедрая награда для тех, кто добьется успеха – это касается как медалистов и тренеров, так и тех, кто установит мировой рекорд.

Так, согласно приказу Министра культуры и спорта РК, суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.

Примечательно, что выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Правда, вознаграждение в этом случае будет заметно скромнее.

Также важно учесть, что размеры выплат одинаковые как для спортсменов Олимпийских, так и для Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Так, спортсменам, получившим медали за первое, второе и третье места выплатят 250 тыс. , 150 тыс. и 75 тыс. долларов США соответственно.

А четвертое, пятое и шестое места, за которые не дают медали, все равно предполагают денежное поощрение от государства в размере 30 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. долларов США соответственно.

Отметим, что выплаты аналогичного размера положены и тренерам спортсменов. Они, к слову, осуществляются в тенге.

За­ня­тое ме­сто на
Олимпийских играх		 Раз­ме­ры де­неж­но­го по­ощ­ре­ния
спортс­ме­нов и тренеров
1 ме­сто 250 000$
2 ме­сто 150 000$
3 ме­сто 75 000$
4 ме­сто 30 000$
5 ме­сто 10 000$
6 ме­сто 5 000$

Отдельное вознаграждение законом также установлено за установление ре­кор­да ми­ра по олим­пий­ским ви­дам спор­та: 5 тыс. долларов США – спортсмену, а тренеру – 3 тыс. долларов.

Стоит отметить, что в будущем, когда спортсмены завершат карьеру, их никто не "бросит на произвол судьбы". Тем, кто отдал 20 лет своей жизни казахстанскому спорту и стал призером Олимпийских игр или чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, полагаются пожизненные ежемесячные выплаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2140078-skolko-budut-platit-kazahstanskim-prizeram-olimpiady-v-parizhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie