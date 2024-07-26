Сколько будут платить казахстанским призерам Олимпиады в Париже

В Казахстане предусмотрено вознаграждение спортсменам и тренерам за достижения на Олимпиаде. Суммы выплат варьируются от 3 тыс. до 250 тыс. долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

С сегодняшнего дня начинаются летние Олимпийские игры в Париже, на которых будут бороться за медали и казахстанские спортсмены. В Казахстане предусмотрена щедрая награда для тех, кто добьется успеха – это касается как медалистов и тренеров, так и тех, кто установит мировой рекорд.

Так, согласно приказу Министра культуры и спорта РК, суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.

Примечательно, что выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Правда, вознаграждение в этом случае будет заметно скромнее.

Также важно учесть, что размеры выплат одинаковые как для спортсменов Олимпийских, так и для Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Так, спортсменам, получившим медали за первое, второе и третье места выплатят 250 тыс. , 150 тыс. и 75 тыс. долларов США соответственно.

А четвертое, пятое и шестое места, за которые не дают медали, все равно предполагают денежное поощрение от государства в размере 30 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. долларов США соответственно.

Отметим, что выплаты аналогичного размера положены и тренерам спортсменов. Они, к слову, осуществляются в тенге.

За­ня­тое ме­сто на

Олимпийских играх Раз­ме­ры де­неж­но­го по­ощ­ре­ния

спортс­ме­нов и тренеров 1 ме­сто 250 000$ 2 ме­сто 150 000$ 3 ме­сто 75 000$ 4 ме­сто 30 000$ 5 ме­сто 10 000$ 6 ме­сто 5 000$

Отдельное вознаграждение законом также установлено за установление ре­кор­да ми­ра по олим­пий­ским ви­дам спор­та: 5 тыс. долларов США – спортсмену, а тренеру – 3 тыс. долларов.

Стоит отметить, что в будущем, когда спортсмены завершат карьеру, их никто не "бросит на произвол судьбы". Тем, кто отдал 20 лет своей жизни казахстанскому спорту и стал призером Олимпийских игр или чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, полагаются пожизненные ежемесячные выплаты.