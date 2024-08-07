Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в боксе

Двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером, передает корреспондент NUR.KZ.
Путевку в финал весовой категории до 50 килограммов спортсменка оспаривала с китаянкой Ю Ву — чемпионкой мира и Азиады-2022.
Каждый из трех раундов четыре из пяти судей отдали сопернице Кызайбай. При этом казахстанка в итоге забрала бой по мнению одного арбитра. Однако суммарно она потерпела поражение раздельным решением рефери (1:4).
Таким образом, Кызайбай не сможет побороться за золото. Неудача в полуфинале автоматически сделала казахстанку бронзовой медалисткой Олимпиады-2024.
Это пятая награда национальной команды на Играх в Париже и первая в боксе. Также в этом виде спорта на пьедестал попадет Нурбек Оралбай, которому предстоит биться в финале весовой категории до 80 килограммов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2145481-nazym-kyzaybay-stala-bronzovym-prizerom-olimpiady-2024-v-bokse/