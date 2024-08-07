Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в боксе

Двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в финал весовой категории до 50 килограммов спортсменка оспаривала с китаянкой Ю Ву — чемпионкой мира и Азиады-2022.

Каждый из трех раундов четыре из пяти судей отдали сопернице Кызайбай. При этом казахстанка в итоге забрала бой по мнению одного арбитра. Однако суммарно она потерпела поражение раздельным решением рефери (1:4).

Таким образом, Кызайбай не сможет побороться за золото. Неудача в полуфинале автоматически сделала казахстанку бронзовой медалисткой Олимпиады-2024.

Это пятая награда национальной команды на Играх в Париже и первая в боксе. Также в этом виде спорта на пьедестал попадет Нурбек Оралбай, которому предстоит биться в финале весовой категории до 80 килограммов.

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