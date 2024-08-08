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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай взял серебро на Олимпиаде-2024

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком — серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Поединок продлился все три раунда. Стартовый отрезок трое из пяти судей отдали Хижняку. Второй раунд с тем же счетом забрал Оралбай.

В заключительной трехминутке бой приостановили из-за кровотечения у казахстанца. Он смог продолжить поединок, но все судьи отдали решающий раунд Хижняку. В итоге украинец одержал победу раздельным решением рефери (3:2).

Для Оралбая Олимпиада в Париже стала дебютной в карьере. Его серебро — седьмая награда для сборной Казахстана на Играх-2024.

В боксе, помимо Оралбая, на пьедестал попала Назым Кызайбай, которая взяла бронзу в весовой категории до 50 килограммов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2146054-kazahstanskiy-bokser-nurbek-oralbay-vzyal-serebro-na-olimpiade-2024/

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