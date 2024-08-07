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Борец Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев выиграл серебро Олимпиады-2024 и принес национальной команде шестую медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

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В финале весовой категории до 77 килограммов 34-летний спортсмен встретился с японцем Нао Кусакой — бронзовым призером мирового первенства и действующим чемпионом Азии.

В первом периоде Жадраев набрал два балла и повел в счете. Однако во второй половине схватки Кусака смог отыграться и выйти вперед. Итоговый счет — 5:2 в пользу японца.

Жадраев впервые стал призером Олимпиады. Ранее он выигрывал серебро чемпионата мира 2017 года и четыре медали чемпионатов Азии.

Награда Жадраева стала для сборной Казахстана шестой на Олимпиаде-2024 и первой — в борьбе. Еще одну медаль национальной команде обеспечил Нурбек Оралбай, который выступит в боксерском финале в ночь на четверг.

Ранее лишь один казахстанец становился олимпийским чемпионом по борьбе. В Атланте-1996 золото взял "классик" Юрий Мельниченко — нынешний главный тренер национальной команды в греко-римском стиле.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145991-borec-demeu-zhadraev-stal-serebryanym-prizerom-olimpiady-2024/

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