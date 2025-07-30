Концерт Дженнифер Лопес в Астане: какие дороги будут перекрыты

Американская певица Дженнифер Лопес выступит в Астане 1 августа. В связи с этим в районе стадиона "Астана Арена" будет временно ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Telegram-канале акимат Астаны сообщает, что 1 августа будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". Сообщается, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

"Припарковаться можно будет на территории ледового дворца "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотрека "Сарыарка", Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства зрителей концерта Джей Ло будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:

парковка у столичного цирка;

парковка у мечети "Хазрет Султан";

парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";

парковка у центрального парка со стороны проспекта Туран;

парковка у мечети "Бас Мешіт".

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой зрителям фестиваля рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Концерт Джей Ло в Астане

1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

Стоит отметить, что концерт Дженнифер Лопес пройдет и в Алматы 10 августа. Ранее казахстанцев предупредили, что купленные на этот концерт билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

К слову, вокруг концерта уже разгорелся небольшой скандал, который, однако, быстро был решен. Так, после объявления об алматинском концерте Лопес ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Мы также писали, сколько казахстанцам придется заплатить за билеты на концерт мировой поп-дивы.

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