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"Это издевательство": купившие невозвратные билеты на концерт Джей Ло в Астане алматинцы возмущены

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Алматинцы возмутились проведением концерта Дженнифер Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными, передает NUR.KZ.

Своими эмоциями казахстанцы делятся в соцсетях:

"Невозвратный билет на концерт Джей Ло в Астане - 2 штуки. Авиабилет Алматы-Астана-Алматы (невозвратный) - 2 штуки. Нервы - минус 200%. Концерт в Алматы - хэллоу".

"Получается, зря алматинцы купили билет в Астану (безвозвратные и авиа тоже)".

"Как так можно? Я купила билеты на концерт J Lo в Астане, купила и билеты на самолет (100 000 тенге), сделала бронь гостиницы. И тут выясняется вот что. Билеты невозвратные на самолет. Билет на концерт можно сдать".

"10 августа концерт Джей Ло в Алматы. У меня после трилогии покупки билетов в Астане - травма. Возврата не ни на билеты на концерт, ни на перелет. Теперь издевательство получается".

Есть и те, кто предлагает воспользоваться ситуацией и продать ненужные билеты.

"Алматинцы, кто купил билеты на концерт J Lo в Астане, можете продать астанинцам или всем остальным, кто хочет посетить этот концерт именно в Астане", - говорится в одном из постов.

Не обошлось и без шуток.

"В начале апреля объявили о концерте Джей Ло в Астане, теперь вчера объявили о концерте в Алматы. Сдается мне, что через месяц объявят, что концерт будет в Шымкенте. А потом и в других городах", - пишет один из пользователей.

Между тем, представители Ticketon тоже комментируют посты. Они подтверждают, что билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы и Астане являются невозвратными.

"Это условие было утверждено менеджментом международного тура J Lo и сделало возможной организацию второго концерта в Казахстане", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. О втором выступлении певицы в нашей стране накануне сообщил продюсер Малик Хасенов. Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

Кроме того, выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

Добавим, что после старта продаж на концерт в Астане, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

А сегодня стало известно, что дата концерта не согласована с ФК "Кайрат", так как концерт планировалось провести на Центральном стадионе, где проходят матчи Премьер-лиги чемпионата РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247654-eto-izdevatelstvo-kupivshie-nevozvratnye-bilety-na-koncert-dzhey-lo-v-astane-almatincy-vozmushcheny/