"Мы не справились": компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло

Главный исполнительный директор Ticketon.kz Виктория Торгунакова в соцсети Threads ответила на возмущения казахстанцев по поводу продажи билетов на концерт Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

Торгунакова сообщила, что компания действительно готовилась к наплыву желающих купить билет, но этого оказалось недостаточно.

"Хотим честно объясниться и зафиксировать свои решения в отношении проекта JLo. Вчера (11 апреля) мы подвели. Мы действительно заранее усиливали инфраструктуру, увеличили лимиты втрое, ориентируясь на предыдущие максимумы (предыдущий рекорд - на концерт Коржа около 13 500 билетов улетело за полтора часа) — но не рассчитали масштаб интереса.

Когда сайт лег, техкоманды в экстренном режиме внедрили электронную очередь от дефакто-лидера инфраструктуры нагрузок, Cloudflare, но под давлением, в спешке, технари не учли ряд нюансов, в результате - масса забронированных заказов и большой риск задвоения билетов.

Когда мы увидели риск, остановили продажи и всю ночь вручную чистили дубли, исключали перекупщиков и искали решение для каждого клиента", - написала Торгунакова.

Она отметила, что Ticketon.kz - это не безликий сервис, а команда людей, которые хотят сделать культуры более доступной для казахстанцев.

"И сейчас мы хотим честно сказать: нам горько от того, что вы испытали стресс и неудобства. Мы не справились. Допустили ряд ошибок и теперь вся команда работает в режиме нон-стоп, чтобы решить с каждым клиентом его ситуацию персонально", - проинформировала директор компании.

Она также сообщила, что покупателям вернут комиссию Ticketon.kz независимо от категории билета — компания отработает без заработка.

Покупателей, которые оплатили билет, но не получили его, просят связаться с компанией.

"Мы хотим, чтобы каждый концерт начинался с радости с момента покупки. Вчера не получилось. Я приношу свои личные извинения от себя и от лица всей нашей команды.

Мы прошли опыт, с которым не сталкивался ни один казахстанский сервис по билетам. Теперь мы в разы активнее подходим к обновлению всей системы. Спасибо всем за терпение и поддержку", - заключила Торгунакова.

Пост с извинениями опубликовал также основатель сервиса Алексей Ли.

"Я приношу свои искренние извинения. Это тот опыт, который не выучить по учебникам и которого нет ни у одного казахстанского сервиса по билетам.

Мы станем сильнее, и мы точно готовы учиться на собственных ошибках, чтобы в Казахстане был отечественный сервис мирового уровня. Спасибо всем за терпение и поддержку", - написал Ли.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице и сколько страна может заработать на этом мероприятии.

В пятницу, 1 апреля, в Казахстане стартовала продажа билетов на концерт, но сайт по продаже билетов рухнул за несколько минут до старта.

В компании Freedom Ticketon сообщили, что в момент открытия продаж на сайт одновременно зашли более 50 000 уникальных пользователей.

"В среднем в одном заказе оформлялось по три билета - это значит, что более 150 тысяч человек хотели посетить концерт. Это в восемь раз превышает квоту, выделенную на концерт", - рассказали в компании.

Позже в компании сообщили о начатой проверке аккаунтов покупателей билетов. Между тем на сайтах объявлений уже появились предложения с билетами на концерт, но по завышенным ценам.