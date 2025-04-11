Сайт по продаже билетов не выдержал наплыва желающих попасть на концерт Джей Ло

Сайт, где казахстанцы могли купить билеты на концерт Джей Ло, рухнул после старта продаж, который был намечен на 11 утра 11 апреля, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи Сети жалуются на то, что сайт по продаже билетов ticketon.kz перестал открываться. Действительно, при заходе на сайте выходит такое объявление.

"Вы в очереди. Благодарим за ожидание. Приблизительное время ожидания — более 4 ч. Из-за большого количества посетителей используется виртуальная очередь, которая ограничивает число пользователей, одновременно находящихся на веб-сайте. Благодаря этому обеспечивается оптимальная работа с сайтом", - говорится в объявлении.

Сайт по продаже билетов. Скриншот: Ticketon

Пользователям предлагают не закрывать браузер, чтобы страница обновилась автоматически. При этом, при закрытии страницы время ожидания вновь увеличивается.

Между тем, в Telegram-канале Ticketon просят отнестись с пониманием к ситуации.

"Число желающих приобрести билеты превысило число билетов, доступных к покупке более чем вдвое. Такая мера позволяет обеспечить билетами наибольшее количество зрителей в наименее возможные сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице и сколько страна может заработать на этом мероприятии.

Также первый зампред Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил, планирует ли посетить концерт Дженнифер Лопес в Астане.