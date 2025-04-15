"Приняли ряд непростых решений": компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло

Компания по продаже билетов Ticketon в своем Instagram-аккаунте сделала заявление о предстоящем концерте Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

Организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

"Последние несколько дней наша команда вручную разбирала каждый случай: пересаживала людей, связывалась с покупателями, искала решения. На данный момент распределение билетов на концерт Дженнифер Лопес завершено, и выделенная квота мест полностью исчерпана – билетов больше нет. Мы приняли ряд непростых, но, на наш взгляд, честных решений", - заявили в компании.

Какие решения приняли:

Для клиентов, кто оплатил места, но на данный момент не получил ваучеры, к сожалению, мест больше нет. Поэтому мы возвращаем полную сумму и дополнительно 100% от стоимости купленных билетов в виде возврата деньгами на ваш счет. Срок возврата зависит от вашего банка – от 3 до 10 рабочих дней.

Для всех клиентов, чьи билеты были заменены на другие места в той же ценовой категории или на танцпол, мы начисляем компенсацию за неудобства в размере 50% от первоначальной стоимости на вашу карту.

Если ваши билеты были заменены на места меньшей стоимости, вы получаете полный возврат стоимости купленных билетов. В этом случае вы посещаете концерт бесплатно.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.