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Проживание в гостиницах резко подорожало в Алматы

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Женщина въехала в номер гостиницы
Номер в отеле. Иллюстративное фото: Boyloso/Getty Images

Средняя стоимость номеров в гостиницах Алматы резко выросла в мае после года затишья – на 7,5% за месяц. Сколько нужно отдать за сутки проживания в мегаполисе, узнали журналисты NUR.KZ.

Алматы – популярный среди иностранных и внутренних туристов город Казахстана. Гости мегаполиса между тем могут проживать в арендных квартирах или в гостиницах.

Напомним, что средняя стоимость квадратного метра съемного жилья в Алматы в мае составила 5 241 тенге в месяц. Это на 3,6% меньше, чем было месяцем ранее.

Обратная ситуация обстоит с гостиницами.

На сколько подорожали гостиницы в Алматы

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), проживание в гостиницах Алматы в мае подорожало сразу на 7,5% по сравнению с апрелем. При этом в предыдущие 12 месяцев не наблюдалось ни роста, ни снижения средней стоимости этой услуги.

В целом по Казахстану гостиничные номера за месяц подорожали на 1,6%. Помимо Алматы, где зафиксирован самый высокий рост, цены выросли в Жамбылской (на 5,1%), Кызылординской (на 3%), Мангистауской (на 4,1%), Северо-Казахстанской (на 2%) областях, а также в областях Абай (на 1,2%) и Жетісу (на 1,6%).

В Астане и Шымкенте в мае месячного увеличения средней стоимости проживания в гостиницах не наблюдалось.

Сколько стоит проживание в гостиницах Алматы

В среднем по Казахстану стоимость проживания в гостиницах, по данным БНС, в мае составила 19 826 тенге.

Выше всего она в Алматы – 30 743 тенге за сутки. В предыдущие 12 месяцев проживание в гостиницах мегаполиса в среднем стоило 28 594 тенге.

В Астане средняя стоимость гостиничных номеров составляет 19 400 тенге. А в Шымкенте – 17 565 тенге. Ниже всего она в Семее – 10 961 тенге за сутки.

Напомним, 21 мая стало известно, что в Алматы состоится концерт концерт Дженнифер Лопес. На него приедут туристы из 29 стран.

Таким образом, это событие может увеличить спрос на проживание. И, соответственно, еще больше повлиять на цены в мегаполисе.

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Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255958-prozhivanie-v-gostinicah-rezko-podorozhalo-v-almaty/