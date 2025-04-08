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"Не знаю, что делать": в "Астане" назвали "большой проблемой" концерт Дженнифер Лопес

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Футболисты "Астаны" в сезоне-2025
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Концерт Дженнифер Лопес в Казахстане, запланированный на август, доставляет неудобства футбольному клубу "Астана", заявил Vesti.kz его главный тренер Григорий Бабаян.

Ранее было официально анонсировано, что американская актриса и певица выступит в столице Казахстана 1 августа. Локацией для концерта выбрана "Астана Арена", которая является домашним стадионом для "Астаны". При этом у футбольного клуба по календарю в конце июня намечены матчи Лиги конференций, в том числе домашний.

Бабаян сообщил, что с командой не обсуждалось проведение концерта Лопес. По его словам, в "Астане" узнали об этом только во вторник — в день официального анонса.

"Остаемся без домашнего стадиона в Лиге конференций, потому что у нас 24 и 31 июля игры. Вы знаете, когда концерт такого масштаба, то подготовка составляет минимум 20 дней. Вы знаете, насколько это все серьезно: LED-экраны, акустика и так далее. Если вспомнить ту же премию "МУЗ-ТВ", то к ней готовились, по-моему, три недели", — отметил Бабаян.

Тренер предположил, что стадион для подготовки к концерту закроют к середине июля, а откроют не ранее 6-7 августа.

"Это минус два или три тура домашних матчей в чемпионате Казахстана, а также, самое главное, минус игра в Лиге конференций. Поэтому я не знаю, что нам делать и как готовиться. Это, конечно, большая проблема", — заключил Бабаян.

В Vesti.kz также обратились за комментариями к администрации "Астана Арены". В пресс-службе MTEX Management сообщили, что переговоры о месте и дате проведения концерта велись заранее, однако не смогли точно ответить, обсуждалось ли это с футбольным клубом.

Напомним, ранее стало известно, сколько Казахстан может заработать на выступлении Лопес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2234144-ne-znayu-chto-delat-v-astane-nazvali-bolshoy-problemoy-koncert-dzhennifer-lopes/