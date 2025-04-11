Проверку начали организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов

Компания Freedom Ticketon на своей странице в Instagram сообщила о начатой проверке всех аккаунтов, купивших билеты на концерт Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

Казахстанцев, купивших билеты, но еще не получивших их на электронную почту, призвали не паниковать.

"На текущий момент наша команда ведет проверку всех оплаченных заказов и броней, чтобы убедиться, что каждый покупатель получил подтверждение. Этот процесс может занять некоторое время из-за высокого объема обращений и заказов.

Мы обязательно свяжемся с вами в течение двух рабочих дней, чтобы уточнить детали и подтвердить ваш заказ, если потребуется. Если же с вашим заказом все в порядке и вы указали корректные контактные данные, пожалуйста, просто подождите немного - ваучер будет доставлен автоматически на указанную вами при покупке почту. Он подтверждает, что ваш заказ оформлен и находится в системе", - говорится в сообщении компании.

К слову, на портале OLX уже появились объявления о продаже билетов.

Скриншот: olx.kz

Сегодня мы уже писали, что сайт, где казахстанцы могли купить билеты на концерт Джей Ло, рухнул после старта продаж, который был намечен на 11 утра 11 апреля.

Позже в компании Freedom Ticketon сообщили, что в момент открытия продаж на сайт одновременно зашли более 50 000 уникальных пользователей.

"В среднем в одном заказе оформлялось по три билета - это значит, что более 150 тысяч человек хотели посетить концерт. Это в восемь раз превышает квоту, выделенную на концерт", - рассказали в компании.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице и сколько страна может заработать на этом мероприятии.

Также первый зампред Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил, планирует ли посетить концерт Дженнифер Лопес в Астане.

Сообщалось также, что локацией выбрана "Астана Арена" - домашний стадион футбольного клуба. В связи с этим главный тренер астанчан Григорий Бабаян ранее назвал концерт Лопес "большой проблемой". Он отметил, что с командой не обсуждалось проведение данного мероприятия.

Позже, согласно заявлению клуба, организаторы мероприятия связались с "Астаной" и заверили, что для проведения концерта и монтажных работ потребуется шесть дней.