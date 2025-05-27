Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы: стала известна стоимость билетов

Опубликовано:

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Компания по продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы опубликовала заявление перед стартом продаж. Так, цены за билет варьируются от 40 до 180 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Ticketon подтвердили, что продажа билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы начнется завтра, в 10 часов утра. Между тем, компания обратилась к поклонникам певицы с просьбой внимательно ознакомиться с условиями покупки.

Так, цена билетов на концерт варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

"Количество мест на стадионе ограничено, а интерес к событию превышает возможную вместимость, продажи будут организованы с применением электронной очереди и ограничением мест, доступных к приобретению на одну электронную почту и номер телефона в количестве не более 10 билетов", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что после совершения покупки казахстанцы получат ваучер, а сам электронный билет должен прийти на указанную почту 6 августа или после, вплоть до даты концерта.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Концерт Дженнифер Лопес в Астане
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2249523-koncert-dzhennifer-lopes-v-almaty-stala-izvestna-stoimost-biletov/