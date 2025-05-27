Концерт Дженнифер Лопес в Алматы: стала известна стоимость билетов

Компания по продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы опубликовала заявление перед стартом продаж. Так, цены за билет варьируются от 40 до 180 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Ticketon подтвердили, что продажа билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы начнется завтра, в 10 часов утра. Между тем, компания обратилась к поклонникам певицы с просьбой внимательно ознакомиться с условиями покупки.

Так, цена билетов на концерт варьируется от 40 тыс. до 180 тыс. тенге, кроме того, в стоимость не включен сервисный сбор в размере 10%.

"Количество мест на стадионе ограничено, а интерес к событию превышает возможную вместимость, продажи будут организованы с применением электронной очереди и ограничением мест, доступных к приобретению на одну электронную почту и номер телефона в количестве не более 10 билетов", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что после совершения покупки казахстанцы получат ваучер, а сам электронный билет должен прийти на указанную почту 6 августа или после, вплоть до даты концерта.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.