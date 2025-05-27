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Концерту Джей Ло в Алматы быть: стало известно, когда начнутся продажи билетов

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Организаторы концерта Дженнифер Лопес совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению - концерт мировой звезды в Алматы состоится, передает NUR.KZ.

Как сообщают в Instagram организаторы концерта Дженнифер Лопес в Алматы, совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" и Дирекцией спортивных сооружений Алматы они достигли соглашения по вопросу проведения концерта Дженнифер Лопес, запланированного на 10 августа 2025 года.

"С учетом высокой заинтересованности зрителей и международного значения мероприятия, стороны приняли решение о переносе матча Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" - "Женис" на 21 сентября 2025 года.

Это позволит обеспечить проведение концерта Дженнифер Лопес в ранее анонсированные сроки и сохранить комфортные условия как для футбольной, так и для культурной аудитории", - сообщается в посте.

При этом еврокубковые матчи футбольного клуба "Кайрат", назначенные на 7 и 12 августа, остаются без изменений и будут проведены в соответствии с ранее объявленным графиком.

Сообщается, что билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы поступят в продажу 28 мая в 10:00.

Напомним, ранее пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта Дженнифер Лопес.

Стоит отметить, что похожая ситуация сложилась и в столице - 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Тогда главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт Дженнифер Лопес, запланированный на август, доставляет неудобства футбольному клубу.

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

Кроме того, выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

Отметим, что алматинцы возмутились проведением концерта Дженнифер Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Добавим, что после старта продаж на концерт в Астане, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249499-koncertu-dzhey-lo-v-almaty-byt-match-kayrat-zhenis-perenesut-na-sentyabr/