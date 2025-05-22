"Дата не согласована": в "Кайрате" сделали заявление по концерту Джей Ло в Алматы

Пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте ФК "Кайрат" опубликовано заявление после новости о том, что 10 августа в Алматы пройдет концерт Джей Ло. Организаторы заявили, что мероприятие состоится на Центральном стадионе.

Однако в "Кайрате" заявили, что "данная дата не согласована с клубом". Сообщается, что клуб 16 мая получил официальное уведомление от Дирекции спортивных объектов города Алматы о предварительном бронировании Центрального стадиона на культурное мероприятие.

"В ответ в официальном письме клуб сообщил, что стадион не может быть использован в указанный срок в связи с утвержденным спортивным календарем Премьер-лиги чемпионата РК, а также международными обязательствами футбольного клуба "Кайрат" в рамках Еврокубка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что официальный матч "Кайрата" с ФК "Победа" планируется провести на стадионе 9 или 10 августа. Также 7 и 12 августа команда примет участие в еврокубке.

"В связи с этим, стадион в обязательном порядке подготавливается в соответствии с требованиями УЕФА. В эти дни нельзя проводить другие мероприятия", - добавили в клубе.

В пресс-службе отметили, что клуб "уважает культурные инициативы и открыт для диалога", но ожидает конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Стоит отметить, что похожая ситуация сложилась и в столице - 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Тогда главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт Дженнифер Лопес, запланированный на август, доставляет неудобства футбольному клубу.

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране накануне сообщил продюсер Малик Хасенов. Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

Кроме того, выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

Добавим, что после старта продаж на концерт в Астане, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.