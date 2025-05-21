Дженнифер Лопес даст второй концерт в Казахстане: известны дата и место проведения

Американская певица Дженнифер Лопес даст второй концерт в Казахстане, он состоится 10 августа в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Qogam News.

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На Youtube-канале вышло интервью Динары Сатжан с продюсером компании "Астана концерт" Маликом Хасеновым. В ходе интервью он заявил, что певица Дженнифер Лопес может дать второй концерт в Казахстане.

"Практически на финальной стадии переговоры с Дженнифер Лопес о проведении второго дополнительного концерта", - сказал Хасенов.

Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

Но уже сегодня, после выхода интервью в свет, Динара Сатжан и Малик Хасенов сделали совместную публикацию в Instagram, в которой сообщили, что концерт точно состоится.

"10 августа в Алматы состоится второй концерт Дженнифер Лопес", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.