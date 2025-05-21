Команда Дженнифер Лопес выставила условие перед концертами в Казахстане

Организаторы концертов Дженнифер Лопес в Астане и в Алматы сообщили, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы, передает NUR.KZ.

В Instagram опубликована совместная публикация компании "Астана концерт" и продюсера Малика Хасенова, в которой сообщается, что билеты на выступления Дженнифер Лопес в Казахстане являются "полностью невозвратными".

"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo", - сказано в сообщении.

Также в посте указано, что второй запланированный в Казахстане концерт певицы состоится на Центральном стадионе Алматы 10 августа в 19:00.

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране сегодня сообщил Малик Хасенов. Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.

Добавим, что 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. После старта продаж, намеченного на 11 утра 11 апреля, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул.

Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Организаторы концерта Джей Ло в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Позже компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.