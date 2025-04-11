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"Превышение квоты в 8 раз": казахстанским фанатам Джей Ло не хватило билетов на концерт

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Предстоящий концерт Дженнифер Лопес в Астане вызвал ажиотаж - с момента старта продаж билеты раскупили, а количество желающих превысило квоту в 8 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на Freedom Ticketon.

"Количество желающих купить билеты значительно превысило объем посадочных мест уже в первые секунды продаж. В момент открытия продаж на сайт одновременно зашли более 50 000 уникальных пользователей. В среднем в одном заказе оформлялось по три билета - это значит, что более 150 тысяч человек хотели посетить концерт. Это в восемь раз превышает квоту, выделенную на концерт", - сообщает компания в Instagram-аккаунте.

Большое количество заявок, по данным компании, привело к замедлению работы сайта, где продавали билеты на концерт.

"Системе нужно было оценить, кто подал заявку, причем счет шел на тысячные доли секунды. Кроме того, не удалось всем желающим приобрести билеты - их попросту не хватило. Чтобы удовлетворить спрос, понадобилось бы несколько концертных площадок одновременно", пояснили в компании.

Сегодня мы уже писали, что сайт, где казахстанцы могли купить билеты на концерт Джей Ло, рухнул после старта продаж, который был намечен на 11 утра 11 апреля.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что даст Казахстану проведение концерта Дженнифер Лопес в столице и сколько страна может заработать на этом мероприятии.

Также первый зампред Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил, планирует ли посетить концерт Дженнифер Лопес в Астане.

Сообщалось также, что локацией выбрана "Астана Арена" - домашний стадион футбольного клуба. В связи с этим главный тренер астанчан Григорий Бабаян ранее назвал концерт Лопес "большой проблемой". Он отметил, что с командой не обсуждалось проведение данного мероприятия.

Позже, согласно заявлению клуба, организаторы мероприятия связались с "Астаной" и заверили, что для проведения концерта и монтажных работ потребуется шесть дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235111-prevyshenie-kvoty-v-8-raz-kazahstanskim-fanatam-dzhey-lo-ne-hvatilo-biletov-na-koncert/