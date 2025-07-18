Привести в порядок стадион, на котором пройдет концерт Джей Ло, поручил аким Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона, где уже через месяц выступит мировая знаменитость, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как отмечают в акимате, Центральный стадион Алматы - один из самых узнаваемых спортивных символов южной столицы, построенный в 1958 году.

В ходе объезда акиму доложили, что стадион нуждается в модернизации в соответствии с международными стандартами с сохранением легкоатлетической инфраструктуры. Если раньше арена вмещала до 35 тыс. зрителей, то сейчас это всего 23 тыс. зрителей.

Кроме того, по данным ведомства, нарушены пешеходные связи между стадионом и соседними крупными объектами – театром драмы им. М. Ауэзова и Казахским государственным цирком, что влияет как на транспортную доступность, так и на безопасность городской среды.

"Центральный стадион необходимо привести в порядок. Надо восстанавливать все, начиная от санитарных узлов и заканчивая пешеходными маршрутами вокруг стадиона. Это важный общественный объект, и он должен соответствовать современным требованиям, быть удобным, безопасным и доступным для горожан", - заявил Сатыбалды.

Он поручил внедрить цифровую систему учета билетов на стадионе, обеспечив полную интеграцию с билетными операторами.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа. Ранее казахстанцев предупредили, что купленные на этот концерт билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

К слову, вокруг концерта уже разгорелся небольшой скандал, который, однако, быстро был решен. Так, после объявления об алматинском концерте Лопес ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Мы также писали, сколько казахстанцам придется заплатить за билеты на концерт мировой поп-дивы.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.

Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.

Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

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