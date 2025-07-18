Привести в порядок стадион, на котором пройдет концерт Джей Ло, поручил аким Алматы
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Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона, где уже через месяц выступит мировая знаменитость, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как отмечают в акимате, Центральный стадион Алматы - один из самых узнаваемых спортивных символов южной столицы, построенный в 1958 году.
В ходе объезда акиму доложили, что стадион нуждается в модернизации в соответствии с международными стандартами с сохранением легкоатлетической инфраструктуры. Если раньше арена вмещала до 35 тыс. зрителей, то сейчас это всего 23 тыс. зрителей.
Кроме того, по данным ведомства, нарушены пешеходные связи между стадионом и соседними крупными объектами – театром драмы им. М. Ауэзова и Казахским государственным цирком, что влияет как на транспортную доступность, так и на безопасность городской среды.
"Центральный стадион необходимо привести в порядок. Надо восстанавливать все, начиная от санитарных узлов и заканчивая пешеходными маршрутами вокруг стадиона. Это важный общественный объект, и он должен соответствовать современным требованиям, быть удобным, безопасным и доступным для горожан", - заявил Сатыбалды.
Он поручил внедрить цифровую систему учета билетов на стадионе, обеспечив полную интеграцию с билетными операторами.
Концерт Джей Ло в Алматы
Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа. Ранее казахстанцев предупредили, что купленные на этот концерт билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.
После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.
К слову, вокруг концерта уже разгорелся небольшой скандал, который, однако, быстро был решен. Так, после объявления об алматинском концерте Лопес ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.
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Концерт Джей Ло в Астане
Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане.
Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.
Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло.
Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266410-privesti-v-poryadok-stadion-na-kotorom-proydet-koncert-dzhey-lo-poruchil-akim-almaty/
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