Дженнифер Лопес прилетит в Казахстан с концертом

Американская актриса и певица, мировая звезда Дженнифер Лопес в августе даст концерт в Астане - расписание ее концертов опубликовал официальный офис, передает NUR.KZ.

Как сообщается на Instagram-странице офиса Джей Ло, летом она проведет мировое турне Up all night, в рамках которого посетит 17 городов.

Планируется, что 1 августа она даст концерт в столице Казахстана в "Астана Арене". Астана станет предпоследним городом ее турне.

"Для всех моих иностранных поклонников я проведу несколько шоу этим летом. Не могу дождаться, когда вернусь на сцену, чтобы увидеть всех вас. Это было слишком давно. Это будет потрясающее лето", - написала Джей Ло на своей странице в Instagram.