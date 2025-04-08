Дженнифер Лопес прилетит в Казахстан с концертом
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Американская актриса и певица, мировая звезда Дженнифер Лопес в августе даст концерт в Астане - расписание ее концертов опубликовал официальный офис, передает NUR.KZ.
Как сообщается на Instagram-странице офиса Джей Ло, летом она проведет мировое турне Up all night, в рамках которого посетит 17 городов.
Планируется, что 1 августа она даст концерт в столице Казахстана в "Астана Арене". Астана станет предпоследним городом ее турне.
"Для всех моих иностранных поклонников я проведу несколько шоу этим летом. Не могу дождаться, когда вернусь на сцену, чтобы увидеть всех вас. Это было слишком давно. Это будет потрясающее лето", - написала Джей Ло на своей странице в Instagram.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2233872-dzhennifer-lopes-priletit-v-kazahstan-s-koncertom/