Алматинцев попросили приходить заранее на концерт Джей Ло

Жителей Алматы и гостей города попросили приходить заранее на концерт Джей Ло, чтобы избежать столпотворения на входе, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время пресс-конференции организаторы заявили о том, что традиционно были открыты два входа на стадион, в этот раз планируется открыть еще один вход, чтобы избежать давки. При этом в городе могут быть перекрыты улицы, прилегающие к стадиону.

Вход на стадион в день концерта будет открыт с 15:00, так что алматинцы смогут прийти и комфортно расположиться задолго до начала мероприятия. Сам концерт начнется в 19:00. Планируется, что на территории будут работать фуд-корты, а диджей будет создавать приятную атмосферу. Также организаторы заявили о возможности выступления кого-либо из артистов перед концертом Дженнифер Лопес.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.