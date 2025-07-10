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    Концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys: в чем выгода Казахстана

    Опубликовано:

    Дженнифер Лопес на концерте в 2014 году
    Дженнифер Лопес. Архивное фото: Johnny Nunez / WireImage (Getty Images)

    Организаторы концертов с участием мировых звезд шоу-бизнеса рассказали на брифинге в СЦК о выгодах для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

    Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал о планах провести в целом в ближайшие три года более 10 концертов класса "А".

    "Если помните, на концерт Джей Ло билеты распродали за 40 минут, причем 35% - это внешние туристы. Про концерт Backstreet Boys - цена билетов будет начинаться от 40 тыс. тенге. Мы также будем бороться с перекупщиками - 4 билета в одни руки будет.

    За концерт в Астане - это более 400 млн тенге (налогов - прим. ред.). Из чего складывается эта сумма? Основное, более 65% - это так называемый налог за нерезидента от гонорара звезды, он будет заплачен и в Алматы, и в Астане. И, соответственно, (заплатит такой налог - прим. ред.) Backstreet Boys.

    При этом сегодня только июль, середина года, поэтому еще будут мероприятия, о которых мы тоже позже будем говорить. Но сейчас по прогнозам группа компаний, которая занимается организацией этих концертов, заплатит налогов на сумму более 1 млрд тенге", - заявил он.

    Директор департамента сопровождения проектов АО "НК "Kazakh Tourism" Алишер Турсын добавил, что запланированные в Казахстане концерты Дженнифер Лопес произвели фурор.

    "В Астане ожидается более 10 тыс. зрителей и туристов, в Алматы - более 8 тыс. И если смотреть с точки зрения мирового опыта, особенно Западной Европы, концерт на 10 тыс. человек в среднем предоставляет дополнительную выручку более 1 млн долларов для малого и среднего бизнеса", - пояснил спикер.

    Концерт Джей Ло в Алматы

    Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Концерт состоится 10 августа в Алматы. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

    После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

    Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

    Концерт Джей Ло в Астане

    Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

    Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

    Концерт Backstreet Boys

    Сегодня стало известно, что 21 сентября в столице Казахстана состоится выступление американского бойз-бенда Backstreet Boys. Концерт пройдет на стадионе "Астана арена". Сообщается, что билеты начнут продавать с 15 июля на сайте Ticketon.kz.

    Ранее американская группа Backstreet Boys также официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября.

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