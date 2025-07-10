Концерт Backstreet Boys в Астане: когда пройдет и сколько будут стоить билеты

Продажи билетов на концерт группы Backstreet Boys в столице Казахстана начнутся 15 июля, сам концерт должен состояться 21 сентября, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте компании "Астана концерт" подтвердили, что 21 сентября в столице Казахстана состоится выступление американского бойз-бенда Backstreet Boys. Также стало известно, что концерт пройдет на стадионе "Астана арена".

Сообщается, что билеты начнут продавать с 15 июля на сайте Ticketon.kz. Отмечается, что казахстанцы смогут купить билеты 10 способами оплаты, в том числе в рассрочку. О концерте в Алматы организаторы пока ничего не сообщили.

Позже, в ходе брифинга на площадке СЦК, продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов сообщил, что цена билетов будет начинаться от 40 тысяч тенге.

"Мы также будем бороться с перекупщиками - 4 билета в одни руки будет", - заверил он.

По данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет.

Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.

Ранее американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября.

Но на следующий день стало известно, что группа также выступит в Астане.

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