Знаменитый бойз-бенд Backstreet Boys анонсировал концерт в Казахстане

Популярная в начале 2000-х годов американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти в сентябре, передает NUR.KZ.

Город Алматы появился в концертном графике знаменитого американского бойз-бенда Backstreet Boys. По данным, указанным на официальном сайте, концерт состоится 19 сентября, в Алматы.

Местом проведения указан Центральный стадион мегаполиса. При этом, билеты в продажу пока не поступили, хотя на даты перед и после Алматы уже доступны для покупки.

По данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет.

Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.

Напомним, ранее стало известно о втором выступлении певицы Дженнифер Лопес в нашей стране, а именно в Алматы. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

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