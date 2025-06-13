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Что сделают с Центральным стадионом к концерту Джей Ло в Алматы

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Центральный стадион Алматы
Центральный стадион Алматы. Фото: акимат Алматы

Центральный стадион Алматы требует реконструкции, однако этим летом там планируется провести концерт Джей Ло, передает корреспондент NUR.KZ.

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Продюсер "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, как будет приведен в порядок стадион к этому событию.

"Мы были на стадионе, мы ждем с нетерпением его реконструкцию, потому что этого заслуживает Алматы и команда "Кайрат". Предварительно косметические работы будут проведены. Но в целом каких-то грандиозных работ не будет, так как легитимность этих работ будет под вопросом. Максимально клининговые работы будут проведены", - сообщил продюсер.

Он объяснил и неразбериху, образовавшуюся вокруг даты концерта – сообщалось, что на эту дату намечена игра "Кайрата" на стадионе. Однако стало известно, что в результате концерт состоится.

"Когда мы направляли запрос, эта дата была свободна. "Кайрат" поменялся играми, чтобы играть в Еврокубке. Акимат и мы узнали это очень поздно, это была договоренность двух клубов и федерации футбола. Изначально этой игры не было (в планах – прим.ред.). Мы благодарны, что этот вопрос решен и передвинули игру на более поздний срок", - заключил Малик Хасенов.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

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Концерт Дженнифер Лопес в Астане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255178-chto-sdelayut-s-centralnym-stadionom-k-koncertu-dzhey-lo-v-almaty/