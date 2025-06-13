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США, ОАЭ, Мексика: туристы из 29-ти стран приедут на концерт Джей Ло в Алматы

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Қазақ тілінде оқу
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: Photo by Neilson Barnard/Getty Images

На концерт Дженнифер Лопес в Алматы приедут порядка 8 тыс. человек из других стран. Об этом на пресс-конференции сообщил продюсер "Астана концерт" Малик Хасенов, передает корреспондент NUR.KZ.

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По его словам, событие такого уровня является драйвером событийного туризма. При этом порядка 53% всех туристов, посещающих Казахстан, приезжают именно в Алматы.

"Билеты приобрели зрители из 29 стран мира. Платеж за пределами Казахстана совершен в России, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, США, ОАЭ, Турции, Мексике, Германии, Великобритании, Китае, Швейцарии, Саудовской Аравии и других странах.

Согласно данным управления туризма Алматы, туристы приезжают на 3-5 дней и тратят порядка 1500 долларов каждый", - заявил Хасенов.

По предварительным данным, вклад зарубежных гостей составит порядка 5 млрд тенге в экономику Алматы - сюда входят и траты на отели, кафе, экскурсии, перелеты и другое. Что касается поступления налогов в бюджет города, то они будут равны той сумме, что и озвучена в отношении концерта певицы в Астане - 400 млн тенге.

Ранее Хасенов рассказал, как будет приведен в порядок Центральный стадион к концерту. Кроме того, организаторы попросили жителей Алматы и гостей города приходить заранее на концерт Джей Ло, чтобы избежать столпотворения на входе.

Кроме того, сегодня стало известно, какая культурная программа ждет Дженнифер Лопес во время пребывания в Алматы.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но позже организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится.

Также стала известна стоимость билетов.

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Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255184-turisty-iz-kakih-stran-priedut-na-koncert-dzhey-lo-v-almaty/