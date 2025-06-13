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"Хотим позвать Джей Ло на бешбармак": организаторы концерта рассказали подробности

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: John Nacion/Variety via Getty Images

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, какая культурная программа ждет Дженнифер Лопес во время пребывания в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

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По его словам, действительно планируется культурная программа, команде певицы уже предоставлен график ее пребывания в казахстанском мегаполисе. Планируется, что перед концертом будет проведена пресс-конференция. Также и в Алматы, и в Астане Джей Ло может посетить культурные объекты, однако их выбор остается за исполнительницей.

"Она хочет посетить несколько объектов, но все будет зависеть от ее состояния на момент приезда", - сообщил Хасенов.

Что касается отеля, где будет проживать певица, то организаторы рассказали о том, что в Алматы есть пара именитых отелей, которые готовы рассмотреть артистка. Однако предпочтение будет отдано одному из них, так как важно, чтобы вся команда исполнительницы жила в одном месте. Одним из пунктов райдера, к слову, оказалось наличие джакузи в президентском номере.

Кроме того, Джей Ло планируют удивить особенностями национальной кухни.

"Команда открыта к нашим предложениям, мы хотим позвать Джей Ло на бешбармак, угостить ее. Мы дали полную картину, но еще ждем, когда ее согласуют", - говорит Малик Хасенов.

Стоит отметить, что с певицей приедут ее личные телохранители, но при этом отель не планируется оцеплять.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

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Концерт Дженнифер Лопес в Астане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255160-hotim-pozvat-na-beshbarmak-organizatory-koncerta-dzhey-lo-rasskazali-podrobnosti/