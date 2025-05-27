Дженнифер Лопес выступит в еще одном городе между концертами в Астане и Алматы

Американская певица Дженнифер Лопес 7 августа выступит в столице Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Между выступлениями 1 и 10 августа в Казахстане, Дженнифер Лопес также выступит в Узбекистане. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Концерт состоится 7 августа на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

"Концерт в Узбекистане станет первым в истории выступлением певицы в стране и войдет в ряд значимых культурных событий, инициированных Фондом развития культуры и искусства Узбекистана в рамках продвижения международного культурного сотрудничества и развития туристической сферы страны", - сказано в сообщении.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но сегодня организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж рухнул, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.