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Казахстанец через суд пытался обжаловать итоги рассмотрения петиции о возврате времени

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Женщина держит в руках часы
Часы. Иллюстративное фото: Isabel Pavia / Getty Images

Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел иск о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о возврате времени назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

По информации, истец Л. обратился в суд с иском о признании незаконными итогов рассмотрения петиции "О возврате времени назад".

По его словам, была нарушена процедура при рассмотрении петиции и принятии решения.

В суде выяснили, что в соответствии с требованиями АППК была зарегистрирована петиция "Вернуть время обратно", которая собрала необходимые 50 тыс. голосов поддержки.

Позже рассмотрение петиции было поручено министерству торговли и интеграции РК.

Для формирования рабочей группы министерство направило необходимые письма с просьбой направить кандидатуры для включения в состав рабочей группы.

"Письмом мажилиса парламента Республики Казахстан от 14 июня 2024 года для участия в рабочей группе были представлены кандидаты Әбіл Е.А. и Абенова М.А. Приказом министра от 21 июня 2024 года утвержден состав рабочей группы по рассмотрению петиции, депутат Әбіл Е.А. назначен заместителем руководителя рабочей группы. В рамках работы рабочей группы прошло три заседания - 21 июня, 16 июля и 2 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

2 августа 2024 года по результатам рассмотрения петиции было принято решение об отказе в удовлетворении заявления.

В суде также подчеркнули, что при рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.

"С учетом отсутствия нарушений процедуры при рассмотрении петиции, судом отказано в удовлетворении иска. Суд также отметил, что доводы истца о том, что в нарушение установленного порядка председателем заседания был депутат мажилиса Республики Казахстан Әбіл Е.А. отклонены, поскольку установлено, что Әбіл Е.А. являлся заместителем руководителя рабочей группы. Каких-либо нарушений при формировании состава комиссии не допущено", - говорится в сообщении.

Суд в ходе рассмотрения иска пришел к выводу, что обжалуемое решение и действия по рассмотрению петиции являются правомерными - они совершены в пределах компетенции госоргана, а также процедурных нарушений установлено не было.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

Не так давно в Минторговли и интеграции сообщили, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Тем не менее депутаты партии Amanat в сентябре текущего года выступили за возвращение прежнего времени в Казахстане и заявили, что перед переходом на единый часовой пояс "нужно было все досконально изучить".

Позже вице-премьер Тамара Дуйсенова прокомментировала заявление депутатов, отметив, что в правительстве "рассмотрят их предложения".

На днях первого заместителя премьер-министра Романа Скляра спросили, при каких условиях в Казахстане могут вернуть прежний часовой пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172933-itogi-rassmotreniya-peticii-o-vozvrate-vremeni-nazad-pytalis-osporit-v-sude/

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