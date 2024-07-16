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Петиция по возврату часового пояса: в Минздраве озвучили данные по заболеваемости казахстанцев

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: Getty Images/Zephyr18

В Минторговли и интеграции сегодня прошли вторые публичные слушания по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сегодня на площадке Министерства торговли и интеграции прошли вторые по счету публичные слушания в рамках созданной рабочей группы по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад", где эксперты дали ответы на вопросы стороны автора петиции, поднятые на первом заседании.

В ходе обсуждения прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. Озвучена и статистика обращений в медучреждения и заболеваемости людей после перехода на единый часовой пояс.

Как отметила директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышева, пока времени с момента перевода часов прошло не так много, но уже заметны, по ее словам, улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

"По данным на июнь этого года количество посещений людей организаций первичной медико-санитарной помощи снизилось, хоть и незначительно, на 0,1%. За 6 месяцев этого года отмечается снижение показателей заболеваемости болезнями системы кровообращения на 13,7%, психических и поведенческих расстройств – на 11,3%, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативного влияния нет.

В разрезе регионов, по ВКО отмечается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения на 15,9%, онкологии на 1,5% и психических расстройств на 12,2%. По г. Алматы наблюдается снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения на 55,7%, онкологии на 2,3%, психических расстройств на 15,8%", - отметила она.

В ходе заседания были представлены также аргументы экспертов в области медицины, хронобиологии, а также заинтересованных госорганов. Отмечается, что все данные экспертов будут переданы стороне автора петиции, и, после детального изучения, будут обсуждены на следующем заседании рабочей группы.

Напомним, 7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан - ее теперь рассмотрят власти.

Перед этим зампремьера Серик Жумангарин говорил, что если данная петиция наберет 50 тысяч голосов, то будет организована специальная рабочая группа с привлечением госорганов и экспертов.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2135115-peticiya-po-vozvratu-chasovogo-poyasa-v-minzdrave-ozvuchili-dannye-po-zabolevaemosti-kazahstancev/

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