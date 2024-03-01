Казахстанцы "постарели" на день после перехода на единое время: в НИТ прокомментировали ситуацию
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В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему в системе eGov после перехода на единое время у многих казахстанцев изменилась дата рождения, передает NUR.KZ.
Сегодня ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.
А утром казахстанцы стали массово жаловаться, что теперь в их цифровых документах неправильно отображается дата рождения - на день раньше, чем должно быть.
В АО "Национальные Информационные Технологии" прояснили ситуацию.
"В ночь ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии", - рассказали в пресс-службе НИТ.
Там добавили, что государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме, добавили в НИТ.
Тем не менее, были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы".
"Сейчас мы проводим все необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в НИТ.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.
Добавим, что ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.
Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.
Из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.
Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.
Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.
Между тем врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063919-pochemu-kazahstantsy-postareli-na-den-posle-perehoda-na-edinoe-vremya-obyasnili-v-nit/