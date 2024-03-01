Казахстанцы "постарели" на день после перехода на единое время: в НИТ прокомментировали ситуацию

В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему в системе eGov после перехода на единое время у многих казахстанцев изменилась дата рождения, передает NUR.KZ.

Сегодня ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.

А утром казахстанцы стали массово жаловаться, что теперь в их цифровых документах неправильно отображается дата рождения - на день раньше, чем должно быть.

Фотография и скриншот цифрового удостоверения личности: NUR.KZ

В АО "Национальные Информационные Технологии" прояснили ситуацию.

"В ночь ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии", - рассказали в пресс-службе НИТ.

Там добавили, что государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме, добавили в НИТ.

Тем не менее, были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы".

"Сейчас мы проводим все необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в НИТ.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

Добавим, что ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.

Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.

Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.

Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.

Между тем врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.