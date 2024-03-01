Переход на новое время скажется на биоритме казахстанцев, заявили врачи

Сегодня ночью Казахстан перешел на единый часовой пояс. Врачи говорят, что адаптация организма к новому времени займет примерно сутки, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали медики телеканалу, переход на новое время скажется на биоритме казахстанцев, в организме даже может произойти сбой. Однако за этим, по словам медиков, последуют улучшения.

Специалисты утверждают, что именно это время больше всего подходит биоритму казахстанцев. Хотя эксперты не исключают, что переход у кого-то будет сопровождаться плохим настроением и бессонницей. Ведь к тому, что вставать нужно на час позже, тоже необходимо привыкнуть.

Проблемы со сном могут возникнуть в основном у тех, кто и раньше от этого страдал. Всем остальным медики советуют успокоиться и не забыть выставить правильное время.

"Будет наблюдаться, наоборот, улучшение здоровья граждан, так как… Но в первое время может быть процесс адаптации, может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, а также возрастных ограничений.

Конкретных каких-то продуктов нет, которые помогают адаптироваться. Но если смотреть по качеству продуктов, то следует принимать более легкую, легко усвояемую пищу", - посоветовала научный сотрудник НИИ профилактической медицины имени академика Е. Даленова Айдана Оразалиева.

Источник: КТК