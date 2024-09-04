Часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют

Главу Минторговли и интеграции спросили, могут ли в Казахстане вернуть переходы на зимнее и летнее время или снова пересмотреть вопрос введения единого часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании мажилиса депутат Лукбек Тумашинов спросил министра Армана Шаккалиева, почему в петиции об отмене единого часового пояса было отказано без учета мнения населения. Также он поинтересовался, почему не приняли решение вернуть переход на летнее и зимнее время.

Шаккалиев в кулуарах рассказал, что предложение депутата "может быть рассмотрят", однако итог на сегодня остается все тем же: в петиции об отмене единого часового пояса отказано.

"Еще раз, конкретно: решение мы приняли, в петиции отказано. Последующие 3 года будут проводиться Минздравом дополнительные исследования негативного влияния, потому что о положительном влиянии мы уже говорили. По итогам 3 лет мы можем говорить о том, какие варианты возможны. Речь о том, что по итогам 3 лет у нас будет научно обосновано влияние принятого решения. Прежде всего, по отрицательным аспектам, если они будут", - заявил министр.

Главу Минторговли и интеграции спросили, не является ли то, что люди переживают за свою безопасность, поскольку на улице рано темнеет, тем самым негативным влиянием, которое уже выявлено.

"Еще раз: решение о переводе времени принимается на основе научных данных. Это не ваши потребительские привычки и не мои. Некоторые любят гулять до 2 часов ночи, потом утром не могут встать, и для них это короткий день, а кто-то рано ложится и рано встает. Здесь речь не о потребительских привычках индивидов, а о влиянии на здоровье - такие решения принимаются на основе научных исследований", - ответил Шаккалиев.

Напомним, в начале августа текущего года Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции "Вернуть время обратно назад".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.