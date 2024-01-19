Единый часовой пояс установят в Казахстане

В Казахстане установят единый часовой пояс. Мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад, передает NUR.KZ со ссылкой на МТИ.

"Внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".

Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 1 марта 2024 года.

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)", – говорится на официальном сайте Минторговли и интеграции.

Согласно изменениям, акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) следует перевести местное время на 1 час назад.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

К слову, на сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса – UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (кроме западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Единый часовой пояс в стране предложили ввести казахстанские ученые и эксперты, вошедшие в рабочую группу. В конце концов они сошлись во мнении, что переход на UTC+5 – наиболее правильный и оптимальный вариант.

Установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

Над идеей перевести время на час назад теперь задумались и в Кыргызстане – такое предложение поступило от одного из депутатов.