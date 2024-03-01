"Безвременье": казахстанцы пожаловались, что автоматический перевод времени на гаджетах не сработал

Сегодня ночью Казахстан перешел на единый часовой пояс. Ранее госорганы сообщали, что гаджеты перейдут на новое время автоматически, но не у всех это произошло, передает NUR.KZ.

19 января 2024 года стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Вчера после 23:59 во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, время перешло не на 00:00, а на 23:00. Таким образом, весь Казахстан теперь будет жить по часовому поясу UTC+5.

Ранее в Минцифры заявляли, что при переходе на единый часовой пояс время на всех гаджетах обновится автоматически. Однако пользователи Android столкнулись со сложностями.

"Компьютер работает по старому времени. Пробовал делать синхронизацию. Смартфон тоже. Ничего само не перевелось", - пишут наши читатели под новостью о переводе времени.

"Да все перевелось, телефон два времени показывает. На данный момент 0:25 а по факту 1:25. Безвременье", - отметил другой читатель.

"На смартфоне автоматический перевод не был", - написал еще один читатель NUR.KZ.

Жители Астаны в Telegram-канале Astanovka98 пишут, что с проблемами столкнулись не только пользователи Andoid, но и владельцы iPhone.

"У андроидов 00:02 (вместо 23:02 - прим. ред.). Мы в будущем, айфоны в прошлом", "У меня тоже яблочный, но не поменялся", "Не перевели время", "Ничего не поменялось. Пришлось самой менять", "Мой redmi решил уйти в оппозицию и остался на старом часовом поясе", - пожаловались астанчане.

Они также написали, что в поисковой системе Google время автоматически не поменялось.

"Гугл сопротивляется:(", - гласит комментарий.

Отметим, что сейчас Google показывает верное время - по часовому поясу UTC+5.

К слову, в комментариях многие посоветовали пользователям, у кого время не обновилось автоматически, перезагрузить устройства.

Отметим, что ранее министерство цифровизации опубликовало универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Общие рекомендации

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время. Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры. Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас". Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время. Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем

Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.

Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.

Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.

Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.

Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.

Напомним также, что с 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана" по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.