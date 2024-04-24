Два месяца с перехода на единый часовой пояс: как сейчас живется казахстанцам (видео)

С момента перехода всех регионов Казахстана на единый часовой пояс прошло почти два месяца. Журналисты решили узнать у казахстанцев, как им живется по новому времени, передает "31 канал".

Корреспонденты телеканала поговорили с жителями Караганды, устраивает ли их нынешний часовой пояс. Мнения горожан разделились. Пожилые горожане признаются, что изменениями довольны, а вот работающие люди не особо.

"С работы придешь, пока поесть приготовишь, пока что-то поделаешь по дому, идешь в огород - уже темно. Это неудобно", – пожаловалась горожанка.

"Вообще отвратительно. С какой целью это делалось, мне непонятно. Ни экономической какой-то выгоды от этого нет. Если раньше переводили на летнее время, то это какая-то экономия электроэнергии была, а сейчас вообще непонятно, что такое", – поделилась еще одна карагандинка.

А некоторые жители отмечают, что вставать по утрам стало гораздо легче.

С переходом на единый часовой пояс в правительстве обещали стабилизацию циркадных ритмов, точность графиков самолетов, банковских операций и стабильность бизнес-процессов.

Преподаватель Баглан Бугунаев не нашел ни одного подтверждения пользы от перевода времени для здоровья. Выработка гормона мелатонина, который регулирует сон, наоборот, собьется, считает он. Гормон вырабатывается в темноте, а люди ложатся и встают намного позже солнца.

"Весь день мы на работе, люди в помещении сидят, солнечного света нет. Вечером выходят – солнца уже нет, потому что солнце зашло. И люди не будут видеть солнечный свет. А недостаток солнечного света провоцирует депрессию", – считает Бугунаев.

Выгоды не увидели и предприниматели. Владелице теплицы Светлане Трушиной пришлось продлить рабочий день на час и больше платить работникам. А вот цены бизнесвумен поднять не может.

"Им приходится на час раньше вставать приезжать и открывать теплицу, проливать, потому что растения наши не ждут. Раньше отпустить их теперь я тоже не могу. И теперь многим девочкам приходится возвращаться в Темиртау затемно", – поделилась Трушина.

Преподаватель Бугунаев отмечает, что казахстанские ученые не проводили никаких исследований влияния перевода времени на организм.

Он пояснил, что в Европе рабочий день начинается уже в 7:00, но и заканчивается в 15:00 - 16:00. Тогда, по словам преподавателя, и в Казахстане нужно на востоке начинать работу в 7:00, в центре – в 8:00, а на западе – в 9:00.

К слову, недовольные казахстанцы вновь запустили петицию против перехода на единый часовой пояс. Чтобы ее рассмотрели в правительстве, нужно собрать более 50 тысяч голосов. Сейчас за отмену единого часового пояса проголосовало более 17 тыс. казахстанцев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие казахстанцы столкнулись с проблемами - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.