Пересмотреть часовые пояса хотят в регионах Казахстана

Часы. Иллюстративное фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Глава Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев на коллегии ведомства высказался о пересмотре исчисления времени на территории республики, передает корреспондент NUR.KZ.

Куаныш Еликбаев рассказал о работе ведомства за 2022 год и планах на 2023 год.

"В адрес уполномоченного органа поступают многочисленные обращения граждан и общественных организаций о необходимости пересмотра исчисления времени на территории республики в соответствии с природным часовым поясом", – отметил спикер.

Он добавил, что Комитетом формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей министерств и акиматов, а также ученых для рассмотрения, экспертной оценки и выработки консолидированной позиции по этому вопросу.

Напомним, что еще в 2018 году депутаты поднимали вопрос о возможности изменения часовых поясов в Костанайской и Кызылординской областях.

Тогда специалисты подтверждали, что по своему геофизическому положению Кызылординская область относится к четвертому часовому поясу, а существующее исчисление времени негативно влияет на самочувствие и здоровье жителей из-за несовпадения с биологическими ритмами.

Позже жители Костаная вновь просили изменить их часовой пояс. Активисты тогда заявляли, что разница между фактическим и текущим временем – 2 часа.

Отметим, что сейчас в Казахстане действуют два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6.

При этом фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC +3, UTC +4, UTC +5, UTC +6. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

К тому же, до 2005 года в стране ежегодно переходили на летнее время.

Казахстан на карте часовых поясов мира. Скриншот: world-time-zones.ru

Полную версию карты часовых поясов можно найти здесь.

По данным с сайта Geographyofrussia.com, часовые пояса – это условно определенные части Земли, в которых принято одинаковое местное время.

До введения поясного времени в каждом городе использовалось свое местное солнечное время, зависящее от географической долготы. Однако это было очень неудобно. Впервые современная система часовых поясов появилась в Северной Америке в конце XIX века.

Для большего удобства (чтобы не вводить местное время для каждого градуса долготы) поверхность Земли была условно поделена на 24 часовых пояса. Границы часовых поясов определяются административными единицами (государствами, городами, областями).

При переходе из одного часового пояса в другой значения минут и секунд (времени) обычно сохраняются, лишь в некоторых странах местное время отличается от всемирного на 30 или 45 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007066-peresmotret-chasovye-poyasa-hotyat-v-regionah-kazahstana/