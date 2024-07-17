Переход всего Казахстана на единый часовой пояс поддержал международный альянс

По запросу рабочей группы по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" получен ответ ученых международного альянса IANT, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции, на публичных слушаниях петиции член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал ответ IANT на обращение по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

По тезисному изложению документа ведомством, IANT поддерживает решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5. Это часовой пояс, где в 12:00 наступает солнечный полдень.

В публикации отмечается, что UTC+5 соответствует долготе крупнейших восточных областей Казахстана и является самым здоровым выбором для населения. Подчеркивается, что пример Республики Казахстан может стать образцом для других стран.

"Позиция по применению естественного времени отражена в Барселонской декларации (2022 г.) и применима ко всем странам. Тысячи ученых, исследующих хронобиологию, кардиологию, онкологию, эндокринологию, неврологию и психологию в Европе, Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, поддерживают этот консенсус, основанный на сотнях исследований.

Многочисленные исследования показывают, что применение постоянного "летнего времени" (pDST) приводит к социальной смене часовых поясов (SJL), что значительно увеличивает риск депрессии, рака, диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве.

Применение естественного стандартного времени является наилучшим выбором для повышения как физического, так и психического здоровья граждан, улучшения качества сна и повышения работоспособности", – говорится в сообщении министерства.

Обращение подписано доктором медицинских наук, философии, почетным профессором хронобиологии человека и старшим научным сотрудником Мюнхенского университета, членом Европейского общества биологических ритмов (EBRS), Всемирной федерации обществ хронобиологии (SRBR) и Европейского общества исследования сна (ESRS) Тиллем Роеннебергом (Мюнхен, Германия), доктором философии, профессором профилактической медицины Лиссабонского университета, членом Образовательного совета ESRS, EBRS и SRBR Кэйт Рейс (Лиссабон, Португалия), доктором философии, заслуженным профессором искусств и наук, директором лаборатории Вашингтонского университета, а также членом SRBR Эриком Херцогом (Сент-Луис, США).

Для справки Минторговли сообщает, что IANT является международной коалицией защитников здоровья, защитников использования времени и NGO, выступающей за внедрение постоянных естественных часовых поясов.

Напомним, вчера в Минторговли прошли вторые публичные слушания по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад". Прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.