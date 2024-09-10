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"Рассмотрим их предложения": в кабмине высказались о требовании Amanat по часовым поясам

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Часы показывают полдень
Часы. Иллюстративное фото: Multiart/Getty Images

На брифинге правительстве вице-премьер Тамара Дуйсенова прокомментировала недавнее заявление депутатов партии Amanat о возврате прежних часовых поясов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы последние 10 лет обсуждали перевод на другой часовой пояс, работала большая группа специалистов, экспертов. И в течение прошлого года мы обсуждали этот вопрос и приняли, что мы перейдем к такому единому поясу.

Теперь депутатский корпус поднял вопрос (о возврате времени - прим. ред.) - они обсуждают, дадут нам предложения свои, мы, наверное, их рассмотрим. Но в целом, даже года не прошло, как перешли на этот пояс, нам нужно, наверное, рассмотреть, какие у нас есть на сегодня последствия от этого перехода", - заявила Дуйсенова.

Она добавила, что в сфере здравоохранения или в использовании электроэнергии резких изменений после смены часового пояса не произошло.

"Поэтому давайте мы рассмотрим их предложения, чем они аргументируют эти предложения. После дадим через соответствующие государственные органы (ответ - прим. ред.), которые занимаются этими вопросами", - добавила Дуйсенова.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты партии Amanat выступили за возвращение прежнего времени в Казахстане и заявили, что перед переходом на единый часовой пояс "нужно было все досконально изучить".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

Не так авно в Минторговли и интеграции сообщили, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159595-my-rassmotrim-ih-predlozhenie-duysenova-o-trebovanii-deputatov-amanat-otmenit-edinoe-vremya-v-kazahstane/

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