Время перевели на час назад в Казахстане

В Казахстане официально перешли на единый часовой пояс UTC +5. Время на час назад перевели в 15 регионах страны. Что важного нужно помнить о переводе времени, расскажет NUR.KZ.

Сегодня часовой пояс сменился на большей части республики.

На час назад стрелки перевели жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

Теперь на территории всего Казахстана действует единый часовой пояс UTC +5.

Для сравнения, в соседнем Кыргызстане действует UTC +6, а это значит, что разница во времени с Бишкеком теперь составит 1 час. С Китаем временная разница увеличится до 3 часов (в Китае действует единый часовой пояс UTC +8), с Москвой – сократится до 2 часов, с Вашингтоном – до 10-ти.

Жителей страны попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.

Также ранее из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта.

С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана" по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.

Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.

Сайт электронного правительства eGov.kz временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.

Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.

Напомним, 19 января 2024 года стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.