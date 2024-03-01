Казахстанцы "постарели" на день в eGov после перехода на единое время
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Казахстанцы массово жалуются на неправильную дату рождения в цифровых документах - после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день, передает NUR.KZ.
После перехода на единый часовой пояс в цифровых документах у казахстанцев изменилась дата рождения. Теперь при просмотре документа через приложение или сайт eGov дата рождения стоит на день раньше, чем должна быть.
Корреспондент NUR.KZ обратился в АО "Национальные Информационные Технологии" за разъяснениями.
"Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину", - сообщили в НИТ.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщилось о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым этой ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.
Таким образом, с 1 марта на территории страны действует единый часовой пояс UTC +5.
Ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.
Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жалуются, что автоматический переход гаджетов не сработал.
Добавим, что из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана" по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.
Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.
Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.
Между тем врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063912-kazahstantsy-postareli-na-den-v-egov-posle-perehoda-na-edinoe-vremya/