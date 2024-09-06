"Прежде нужно было все досконально изучить": Amanat выступила за возврат часовых поясов в Казахстане

Депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев, передает NUR.KZ.

Заявление "аманатовцев" опубликовано в . Несколько депутатов фракции выступили за возврат часовых поясов в Казахстане.

"Исходя из обращений тысячи казахстанцев, мы хотим выступить с заявлением. Сегодня мы провели заседание фракции Amanat по этому вопросу. В ходе рабочих поездок в регионы во многих областях Казахстана - в Павлодарской, ВКО, области Абай, СКО - чаще всего мы сталкивались с вопросами от населения касательно перевода времени, а именно - возврата часового пояса.

Конечно, для Костаная, Кызылорды и ЗКО такой часовой пояс удобен, однако для ВКО, к примеру - нет. Там рассвет уже в 02:30, а в 5-6 вечера - уже темно. И как быть школьникам, которые учатся во вторую, третью смену?

Территория страны, география Казахстана - большая. Поэтому прежде нужно было все досконально изучить и, в том числе, влияние перевода времени на здоровье граждан.

Поэтому мы провели собрание фракции по этому вопросу и принято решение на следующем совместном заседании парламента этот вопрос поднять и провести слушания с участием членов правительства, ученых", - говорится в заявлении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

На днях в Минторговли и интеграции сообщили, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.