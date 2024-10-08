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При каких условиях в Казахстане могут вернуть прежний часовой пояс, пояснили в кабмине

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Девушка смотрит на наручные часы
Наручные часы. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO / Getty Images

Первого заместителя премьер-министра Романа Скляра на брифинге правительства спросили, при каких условиях в Казахстане могут вернуть прежний часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр отметил, что не все казахстанцы выражают недовольство новым часовым поясом в стране, кто-то наоборот приветствует этот переход.

"К примеру, Ташкент, который находится вблизи Шымкента. Там был час разницы, сейчас нет разницы во времени. Кому-то это приемлемо, кому-то - нет. Я, к примеру, привык рано просыпаться, и мне даже лучше. Некоторым моим знакомым это не нравится: кто долго спит, а кому-то нравится. Здесь нужно взвесить все "за" и "против". У меня мнение, что нужно подождать и посмотреть, как это будет на практике", - заявил Скляр.

Зампремьера также спросили о практике перехода между зимним и летним временем.

"Может быть, для других казахстанцев, наоборот, не приемлем был переход на зимнее и летнее время, а другим людям это нравилось. Это спорный вопрос", - ответил Роман Скляр.

Напомним, ранее депутаты партии Amanat выступили за возвращение прежнего времени в Казахстане и заявили, что перед переходом на единый часовой пояс "нужно было все досконально изучить".

Позже вице-премьер Тамара Дуйсенова прокомментировала заявление депутатов, отметив, что в правительстве "рассмотрят их предложения".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторговли сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

Также на публичных слушаниях член рабочей группы Болат Нургожаев зачитал комментарий ученых международного альянса IANT по ситуации с часовыми поясами в Казахстане.

IANT поддержал решение правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

Не так давно в Минторговли и интеграции сообщили, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171442-pri-kakih-usloviyah-v-kazahstane-mogut-vernut-prezhniy-chasovoy-poyas-poyasnili-v-kabmine/

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