Набрала 50 тыс. голосов: петицию об отмене единого часового пояса рассмотрят власти Казахстана

Петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт онлайн-петиций.

В петиции, созданной 22 апреля на сайте ePetition, предлагается отменить перевод времени, который начал действовать с 1 марта этого года. Сегодня она набрала 50 тысяч голосов граждан.

"Петиция направлена в государственный орган на рассмотрение", - говорится на сайте.

Получателем значится Министерство торговли и интеграции РК.

В самой петиции говорится, что некоторые казахстанцы сейчас ощущают неудобства.

"В Казахстане уже в полной мере ощутили сразу несколько проблем, связанных с недавним переводом времени на час назад", - гласит петиция.

Среди них - увеличение затрат на электроэнергию, также это оказало воздействие на физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха.

Напомним, в марте глава Министерства торговли и интеграции прокомментировал петицию об отмене единого часового пояса - он заявил, что необходимо дождаться нужного количества подписей в ней, а именно 50 тысяч голосов.

Позже, в мае, замминистра торговли сообщил журналистам, что они внимательно следят за ситуацией.

Недавно зампремьера Серик Жумангарин объявил, что если данная петиция наберет 50 тысяч голосов, то будет организована специальная рабочая группа с привлечением госорганов и экспертов.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.