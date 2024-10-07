Монолитные балки LRT закрепили способом, который озадачил астанчан (фото)

Крепление на стыке двух монолитных балок, которое смутило местных жителей, установили на LRT в Астане. В City Transportation Systems объяснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Фотография очевидца появилась в Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?".

"LRT аман болсын!" - в шутку пишут авторы.

Снимок поспешили объяснить представители CTS.

"На участке строительства LRT (пересечение улиц Ш. Калдаякова и К. Куанышбекова) на перегоне 114-115 на опоре NR14 на стыке между монолитными балками установлена опалубка для бетонирования внутренней стороны монолитных балок после завершения натяжения тросов преднапряжения.

В настоящий момент бетонные работы завершены, ведется набор прочности, опалубка демонтирована", - гласит ответ.

Недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. Напомним, что в ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.