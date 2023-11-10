Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Астане накренилась одна из опор ЛРТ (видео, фото)

Опубликовано:

Накренившаяся опора ЛРТ в Астане
Накренившаяся опора ЛРТ в Астане. Фото: t.me/qumash_kz

В Астане очевидцы сняли накренившуюся опору LRT. Соответствующие кадры появились в Сети. В пресс-службе CTS сообщили, что восстановить конструкцию планируют завтра, передает NUR.KZ.

Фото и видео накренившейся опоры легкорельсового транспорта в Астане появились в различных пабликах в соцсетях.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе CTS.

"Сегодня, 10 ноября, в 17:00 на территории строительной площадки LRT по улице Калдаякова между проспектом Тауелсиздик и улицей Панфилова при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение опалубки выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен", – сообщили в компании.

Сейчас на данном участке ограничили движение. Также специалисты подчеркнули, что опасности разрушения нет.

"Восстановительные работы будут завершены завтра в течение дня", – добавили представители CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045209-v-astane-nakrenilas-odna-iz-opor-lrt-video-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.