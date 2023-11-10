В Астане накренилась одна из опор ЛРТ (видео, фото)

В Астане очевидцы сняли накренившуюся опору LRT. Соответствующие кадры появились в Сети. В пресс-службе CTS сообщили, что восстановить конструкцию планируют завтра, передает NUR.KZ.

Фото и видео накренившейся опоры легкорельсового транспорта в Астане появились в различных пабликах в соцсетях.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе CTS.

"Сегодня, 10 ноября, в 17:00 на территории строительной площадки LRT по улице Калдаякова между проспектом Тауелсиздик и улицей Панфилова при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение опалубки выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен", – сообщили в компании.

Сейчас на данном участке ограничили движение. Также специалисты подчеркнули, что опасности разрушения нет.

"Восстановительные работы будут завершены завтра в течение дня", – добавили представители CTS.