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Нефтяную компанию, связанную с Боранбаевым, безвозмездно передали государству

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Нефтяные вышки
Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: Mario Tama / Getty Images

Акционеры нефтяной компании Phystech II, совладельцем которой являлся Кайрат Боранбаев, приняли решение о передаче 100% акций Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Как сообщает официальный сайт Казахстанской фондовой биржи, акционеры АО Phystech II (Актау) на внеочередном общем собрании 4 октября "приняли решение добровольно и безвозмездно передать в пользу государства (на баланс государственных органов) 13 749 100 простых акций общества (100 % простых голосующих акций общества)".

Отмечается, что их общая оценочная стоимость составляет 35 417 122 000 тенге.

Добавим, что, согласно информации на сайте, 99,28% акций Phystech II принадлежали компании "КазСтройПроект-А", а 0,72% акций – Кайрату Боранбаеву.

Также в материалах компании говорится, что АО Phystech II было создано в 2015 году, основными видами деятельности являются разведка, добыча и реализация углеводородов.

Дело Боранбаева

Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным: он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" – соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак – также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначено заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге. В их числе – нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и так далее. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

В сентябре прокурор запросил для Боранбаева новый срок: теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объяснили позже, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

На прошлой неделе министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что будет с имуществом недавно осужденного Кайрата Боранбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040863-neftyanuyu-kompaniyu-svyazannuyu-s-boranbaevym-bezvozmezdno-peredali-gosudarstvu/

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