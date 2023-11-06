Кайрат Боранбаев вышел на свободу

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, осужденный ранее за пособничество в растрате госимущества, вышел на свободу. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в КУИС.

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщили, что Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы сегодня, 6 ноября - неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы.

Бизнесмен будет находиться на контроле службы пробации.

"Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы", - говорится в сообщении комитета.

Напомним, ранее приговором суда Кайрат Боранбаев за пособничество в растрате госимущества был осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Однако 20 октября стало известно, что ему смягчили наказание. В суде сообщили, что неотбытую часть наказания ему заменили на ограничение свободы.

Как пояснили в суде, при замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

в период нахождения под стражей характеризовался положительно.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" - соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак - также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В прошлом месяце сообщалось, что Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

В октябре мы рассказывали, какие еще активы Боранбаева вернули государству.