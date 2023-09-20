Гимн Казахстана прозвучал на улице Нью-Йорка (видео)

Телерадиокомплекс президента опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, снятый в Нью-Йорке. На кадрах - казахстанцы, поющие гимн страны на одной из улиц мегаполиса США.

На опубликованных кадрах видно, как группа людей, взрослых и детей, с флагами Казахстана собирается на одной из центральных улиц Нью-Йорка и исполняет гимн Казахстана.

Отметим, что в эти дни - с 17 по 20 сентября - в Нью-Йорке с рабочим визитом находился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Минувшей ночью он принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, а также выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Рабочий визит Токаева в США

17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В первый день своего визита Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер, а также исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

В тот же день президент провел встречи с главой Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

Кроме того, президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Позже глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.

В последний день своего визита Токаев встретился с президентами Румынии, Черногории, Португалии, Кении, Монголии и Южной Кореи.