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30 лет независимости Казахстана

Токаев пригласил президента Румынии на Международный форум "Астана"

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Клаус Йоханнис и Касым-Жомарт Токаев
Клаус Йоханнис и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе.

На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

"Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

В свою очередь Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии

"Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне", – отметил президент Румынии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

В завершение встречи глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума "Астана" в качестве одного из основных гостей.

Рабочий визит Токаева в США

Напомним, 17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

В понедельник президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Токаев также принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

В рамках рабочей поездки в США Токаев также провел встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

Кроме того, президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития – Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Вчера глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037295-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-rumynii-klausom-yohannisom/

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